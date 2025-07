Podcast

En 1124, Pierre le Vénérable, à la tête de l’abbaye de Cluny, interpelle Bernard de Clairvaux, à propos de l’évolution de la couleur de l’habit des moines cisterciens. Auparavant vêtus de gris, les moines de Cîteaux portent à présent le blanc. Habituellement couleur de la gloire, de la fête et du Christ, porter du blanc serait signe d’orgueil selon l’abbé de Cluny. Le noir, symbole d’humilité conviendrait mieux au vêtement monastique. Pour Saint Bernard porter l’habit blanc engage le pêcheur à tendre vers la pureté et la lumière. L’expression vestimentaire et corporelle doit encourager et incarner l’attitude spirituelle, or, le noir est la couleur du diable. Cette querelle chromatique fait échos à d’autres controverses : idéologiques, liturgiques et théologiques. Que révèle-t-elle de l’importance de la symbolique des couleurs, et plus précisément du blanc dans la société médiévale ? La moralité concerne-t-elle aussi les couleurs ? Comment définir une couleur et comment définir le blanc ? Au même titre que le noir, n’est-il pas une couleur à part ? Outre l’enjeu pictural, pourquoi écrire l’histoire des couleurs ?