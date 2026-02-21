L’IA date de la plus haute antiquité. L’histoire commence avec elle (avant, c’était la préhistoire). En effet, un artéfact...
Les archives du Vatican ont longtemps alimenté les fantasmes les plus débridés de la culture populaire. Des complots millénaires...
Nikola Obermann se penche sur l’origine de l’expression bien française « image d’Épinal ».
L’Auvergne, le royaume des volcans, regorge de récits fantastiques inspirés de faits divers autant que de cette mystérieuse rondeur...
Pompéi, c’est quatre millions de visiteurs par an, soit l’un des sites culturels les plus visités d’Italie, les plus...
Le Palais universitaire de Strasbourg, situé en bordure de l’Ill dans le quartier impérial de la Neustadt, n’est pas...
Charlie Danger est youtubeuse et archéologue. Sur sa chaîne YouTube « Les revues du Monde » Charlie traite de...
« Mettre le diable en enfer », « de l’andouille au souper », « le pain des pauvres gens » … Autant d’expressions qui disent...
Le maître tisserand japonais Itarô Yamaguchi a passé 30 ans à confectionner des rouleaux pour illustrer Le Dit du...
L’histoire de la Russie est celle de nombreux peuples et d’une multiplicité de territoires. Sur quels espaces l’État russe...
Depuis l’époque précolombienne jusqu’à la conquête espagnole en 1521, le Mexique a été le berceau de civilisations en avance...
L’histoire des marchés financiers est jalonnée d’événements spectaculaires, d’effondrements imprévus, de rebondissements inattendus et d’euphories collectives. Certains de ces...
Depuis 125 ans, la Tour Eiffel veille sur la capitale et rayonne à travers le monde. A l’origine éphémère,...
Deux cents ans après la mort de Napoléon Bonaparte, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, grands passionnés d’histoire et de...
Associée à la culture américaine, la tradition de Halloween puise en réalité ses sources millénaires en Irlande et sur...
“Aux grands Hommes, la patrie reconnaissante”. Cette phrase gravée au fronton du Panthéon, vous la connaissez sans doute. Mais...
Comment au Moyen-Orient, carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, les civilisations successives ont façonné le monde qui...
Le grand historien Marc Bloch rappelait que les institutions politiques en général ne peuvent se comprendre qu’en prenant en...
Plus de sept millions de visiteurs viennent, chaque année, admirer le château de Versailles. Ce chef-d’oeuvre recèle des milliers...
Une réflexion stimulante sur l’histoire commune de la France et de l’Allemagne à travers dix regards thématiques. Depuis le...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site