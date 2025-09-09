Il était temps pour la marine américaine de reprendre le cap après Pearl Harbor, et au cours de la bataille de quatre jours pour la mer de Corail, elle a remporté la victoire sur les Japonais, avant de les vaincre à nouveau lors de la bataille décisive de Midway. Ailleurs, la Luftwaffe a recommencé à cibler davantage de villes britanniques lors des raids de Baedeker.