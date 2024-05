Documentaire



Dans les hauts plateaux du centre du Vietnam vivent les Mnongs, un peuple fier et libre, dont la capacité à capturer des éléphants sauvages est devenue légendaire à travers tout le sud-est asiatique. Macoun est le plus grand des chevaliers d’ivoire. Il enseigne à trois jeunes hommes le savoir ancestral de la capture des éléphants. De retour au village, l’éléphant est apprivoisé pendant quelques mois et ensuite relâché comme un membre à part entière du village. Un documentaire de Jean Queyrat & Jérôme Ségur.