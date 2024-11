Documentaire



En Inde, les caméras parcourent la route des dieux. Cette célèbre voie est située dans le nord du pays, dans le Ladakh. A 3500 mètres d’altitude, la ville de Leh constitue son point de départ. Les touristes viennent du monde entier pour découvrir le monastère bouddhiste tibétain Namgyal Tsemo Gompa et son immense Bouddha. La route des dieux traverse l’Himalaya, où elle franchit deux cols à 5000 mètres d’altitude. Elle poursuit sa course dans la vallée du Gange. Ce fleuve sacré offre plusieurs lieux de pèlerinage pour les hindous. Plus de 2000 kilomètres plus loin, la route des dieux se termine à Bénarès. Avec ses trois millions d’habitants, cette ville sainte est l’une des plus anciennes conurbations d’Inde. Dédiée à Shiva, elle a vu le Bouddha y faire son premier sermon après l’illumination.

