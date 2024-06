Documentaire

Mon Hanoi ouvre les portes d’un Hanoi méconnu. La capitale du Vietnam recèle d’innombrables secrets et beautés cachées. Pour les découvrir, il faut s’éloigner du centre-ville d’inspiration française, s’enfoncer dans les ruelles étroites des quartiers populaires, et profiter du spectacle de la rue. Les trésors de Hanoi sont partout. Jean-Noël Poirier, diplomate de carrière, a passé dix ans au Vietnam dont quatre comme ambassadeur de France. Plutôt que d’écrire un livre de souvenir comme de nombreux diplomates, il a choisi de réaliser un film pour dévoiler son Hanoi secret. Durant 52 minutes, l’ex-ambassadeur offre un parcours initiatique à travers la ville. Le spectateur partage sa fascination pour des quartiers méconnus où s’épanouit l’âme vietnamienne et découvre le génie vietnamien qui façonne cette ville depuis des décennies. Hanoi est à l’image de son peuple : discret, ingénieux, envoûtant. Un documentaire de Jean-Noël et Henri-Louis Poirier.