Ismaël traverse en voiture les paysages du Gers et arrive au village de Biran, plus précisément au lieu-dit Hitton,...
Ismaël Khelifa arrive au point de rendez-vous fixé par Loïc qui va l’emmener découvrir de près la célèbre Sainte-Victoire...
Situé entre Sainte-Lucie au nord et Grenade au sud, Saint-Vincent-et-les-Grenadines est une démocratie parlementaire du Commonwealth. Connu pour ses...
Quand on arrive à Salerne, la plupart des voyageurs tournent immédiatement les yeux vers l’ouest — la célèbre côte...
Tahiti, à 17 000km de Paris. C’est ici que navigue le Paul Gauguin, l’un des plus petits bateaux de...
La Lombardie, nichée au nord de la péninsule italienne, déploie une palette riche et contrastée de merveilles qui n’attendent...
A Valparaiso, Jérôme rencontre Cristian, une des stars de la gastronomie Chilienne. Sur le bord de mer de la...
Nima est un jeune mustangi de la région de Jomsom au Népal. Au Mustang, une vieille tradition dit qu’un...
Partons à la découverte de la beauté légendaire de la Polynésie française. Commençons par Tahiti, la grande ile, Tahiti...
Le dernier voyage du grand naturaliste Théodore Monod dans le désert du Yémen à la recherche de l’arbre à...
Bienvenue au parc Al-Azhar, le Central Park du Caire aux 30 hectares de jeux d’eaux et d’élégants pavillons. Aussi...
Dans les paysages à couper le souffle de la Mongolie, une immersion savoureuse chez les Tsaatan, un des derniers...
Cette célébration, qui a lieu tous les ans au début du printemps, tire son origine de la légende de...
L’appel du coeur ou d’une brillante carrière a poussé des expatriés en Australie. La vie de trois expatriés tient...
En trois étapes, Chroniques d’en haut vous propose un petit tour des stations qui ne ressemblent à aucune autre...
C’est l’un des volcans les plus actifs de la planète. Philippe Gougler part le découvrir avec Aline Peltier, directrice...
Située dans la province du Québec, la région de Lanaudière est aussi urbaine que naturelle. Avec les collines de...
Unique, fier, éternel, Montmartre est un village perché sur une butte qui domine Paris ! Des hordes de touristes...
Votre conférencier vous parle du Grand Musée égyptien du Caire. Surplombant le plateau de Gizeh, s’étendant sur 490 000...
Au XVIe siècle, les Espagnols lancés à la conquête du ‘ Nouveau monde ‘ découvrent l’abondance des produits indigènes...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site