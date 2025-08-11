Documentaire

Max est né à Venise et est diplômé de l’école de stylisme Berçot à Paris.

Il y a 23 ans, il quitte du jour au lendemain la capitale française et le studio du couturier Azzedine Alaïa pour créer un atelier de broderie à Bombay, en Inde. Aujourd’hui, ils sont plus de 60 brodeurs, des hommes en grande partie musulmans, à travailler à ses côtés pour les plus grands noms de la haute couture internationale.

A 44 ans, Max milite au quotidien pour donner à ces brodeurs une vraie place dans la société indienne : un travail stable, un salaire juste et un diplôme d’état qui reconnaitra la valeur de leur savoir-faire.

Tiré du film : « Au fil du monde – Inde »

Réalisation : Isabelle Dupuy Chavanat & Jill Coulon

