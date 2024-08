Documentaire

Dans l’un des recoins les plus enchanteurs de la France, la Touraine et l’Anjou se dévoilent comme des joyaux de l’histoire et du paysage. Cette région, parée des merveilles de la Loire et enrichie d’une richesse culturelle inestimable, invite les voyageurs à une aventure qui marie nature majestueuse et patrimoine architectural. Laissez-vous guider à travers cette terre où se côtoient châteaux légendaires, vignobles prestigieux, et caves troglodytes fascinantes.

Un documentaire de Des Racines et Des Ailes.