Documentaire

A la lisière du désert du Sahara, une fine langue de terre protège une immense lagune de la puissance de l’océan Atlantique.

Le vent, le soleil et la beauté du site ont séduit les adeptes des sports de glisse aquatique au point que la baie de Dakhla devienne l’un des plus fameux spots de kitesurf au monde.

Mais la la vie locale n’est pas en reste. Pêche, bédouins, curiosités géologiques et traditions sahariennes ponctuent la découverte d’une région où le temps n’a pas prise.

Documentaire : Découvrir le monde – Dakhla

Réalisation : Pierre Brouwers

