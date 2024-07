Documentaire

A l’occasion des 50 ans de l’indépendance de Maurice, Beachcomber Resorts & Hotels a réalisé un film documentaire intitulé “La main dans la main” qui retrace deux histoires étroitement liées, celles de l’industrie touristique mauricienne et du groupe Beachcomber, pionnier du secteur. D’une durée de 72 minutes, “La main dans la main” relate, à travers des interviews, des portraits, des archives exceptionnelles et de nombreux témoignages, le parcours d’une industrie qui s’est forgé une place sur la carte mondiale du tourisme et celui du groupe qui l’a porté sur les fonts baptismaux. En filigrane, on retrouve l’histoire de la réussite économique de Maurice. Le film est coréalisé par Isabelle Gendre, réalisatrice et scénariste française, et Malenn Oodiah, directeur de communication du groupe Beachcomber