Documentaire

L’Oisans et ses six vallées sont un véritable écrin au coeur des Alpes. Sophie Jovillard arpente ce territoire et rencontre ses habitants, qui vivent en harmonie avec la nature. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur les modes de vie de ces indélogeables nichés dans les hameaux, sur ceux qui s’inspirent de la montagne pour créer et ceux qui la préservent, avec ce même point commun : ils ne quitteraient pour rien au monde l’Oisans.