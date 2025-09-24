Infographie | 4 faits insolites sur les îles grecques

Infographie

Les îles grecques sont célèbres pour leurs plages paradisiaques, leur patrimoine antique et leurs villages pittoresques aux maisons blanchies à la chaux. Mais au-delà de cette image de carte postale, elles cachent aussi des histoires étonnantes et des particularités qui surprennent les voyageurs curieux.

Entre chats rois, plage aux couleurs irréelles, colosse inachevé et île marquée par la maladie, ces lieux offrent un visage inattendu de la Grèce.

Syros et son refuge pour chats

Loin des foules de Mykonos et Santorin, l’île de Syros abrite un refuge unique en son genre : Syros Cats. On y trouve des centaines de chats errants recueillis et soignés par une petite équipe de passionnés.

Chaque année, des bénévoles venus des quatre coins du monde s’y rendent pour devenir « cat-sitters », c’est-à-dire prendre soin de ces félins et leur offrir de l’attention.

Cette atmosphère particulière fait de Syros un paradis pour les amoureux des animaux, où le miaou résonne autant que les cloches des églises locales.

Santorin et sa plage rouge

Santorin est mondialement connue pour ses couchers de soleil flamboyants, mais elle cache aussi une curiosité géologique impressionnante : la Red Beach.

Cette plage se distingue par la couleur rouge de ses falaises et de son sable, due aux roches volcaniques riches en oxydes de fer. L’endroit donne l’impression d’avoir atterri sur une autre planète, avec ses contrastes saisissants entre le bleu intense de la mer et les parois rouges qui surplombent les baigneurs.

Malgré sa beauté, la Red Beach est fragile et sujette à des risques d’éboulements, ce qui renforce son aura mystérieuse et spectaculaire.

Naxos et son colosse inachevé

Sur l’île de Naxos, l’Antiquité a laissé un vestige singulier : le Kouros d’Apollonas. Cette statue monumentale en marbre, longue de plus de dix mètres, repose encore dans une carrière où elle fut sculptée il y a plus de 2500 ans.

Abandonnée inachevée, probablement à cause de fissures dans la pierre ou de difficultés de transport, elle témoigne du savoir-faire mais aussi des contraintes des artisans de l’époque.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent l’approcher et imaginer ce qu’aurait été ce colosse s’il avait été dressé dans un temple, comme prévu à l’origine.

Spinalonga, l’île des lépreux

En Crète, au large d’Elounda, se trouve l’île de Spinalonga, qui a longtemps porté le triste surnom d’« île des lépreux ».

Entre 1904 et 1957, elle servit de lieu d’isolement pour les personnes atteintes de la lèpre, coupées du reste du monde. Les malades y ont malgré tout organisé une vie communautaire avec des maisons, des commerces et même une école.

Aujourd’hui, Spinalonga attire des milliers de visiteurs chaque année, fascinés par ce passé singulier et émouvant. Flâner dans ses ruelles désertées permet de remonter le temps et de ressentir l’histoire poignante de ses habitants.