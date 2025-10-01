Fêtes, folklore, plage et soleil : Valencia et ses alentours sont peu connus des Français. Pourtant, la Communauté autonome de Valencia répond aux mêmes promesses que ses voisines catalane et andalouse : un haut-lieu de l’histoire espagnole, une nature variée, une gastronomie mythique – c’est ici qu’est née la paella -, des plages de rêve et des traditions ancrées dans les esprits des habitants. Jérôme Pitorin part à la découverte de la ville et de ses alentours, de la Costa Blanca au joli village d’Otinyent, en passant par le parc naturel de l’Albufera.