Depuis dix ans, la glaciologue Heidi Sevestre s’est imposée comme l’une des plus grandes spécialistes du sujet. Elle parcourt les régions polaires, du Svalbard à l’Antarctique, à la rencontre de ces sentinelles de glace, pour surveiller leur évolution et sensibiliser, tant le grand public que les instances internationales, à l’urgence de leur sauvegarde.

Mais en 2019, sur les hauteurs brûlantes des Andes colombiennes, Heidi a croisé le chemin d’un glacier pas comme les autres. Un glacier tropical, fragile et en sursis : le