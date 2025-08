Podcast

En 2022, Clémentine Thiberge se lançait sur le Pacific Crest Trail, sa première randonnée au long cours, pour se prouver qu’elle en était capable. Deux ans plus tard, l’appel des longs sentiers a résonné à nouveau. Cette fois, avec la volonté d’affronter le Continental Divide Trail, réputé pour être un chemin particulièrement impitoyable.

Sur plus de 5 000 kilomètres, ce sentier traverse les États-Unis du Mexique au Canada en passant par 5 états. Il parcourt les déserts arides, serpente dans les forêts silencieuses et grimpe sur les sommets enneigés. Peu fréquenté et farouchement sauvage, il n’offre ni confort, ni certitude et oblige les marcheurs à s’en remettre aux éléments, à faire face à l’isolement, et parfois, à aller chercher au fond d’eux des forces qu’ils ne soupçonnaient pas.