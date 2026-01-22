Documentaire

Charlotte Dekoker vous propose la visite de 2 églises pour 2 chefs d’œuvres ! L’une à Villemaur-sur-Vanne (Aix-Villemaur-Pâlis) et l’autre dans le célèbre village de Chaource, dans le département de l’Aube. A une 30aine de minutes à l’ouest de Troyes, nous commençons à Villemaur-sur-Vanne. Et si l’on vient de partout en France c’est pour visiter sa collégiale.

Elle se reconnait dès le premier coup d’œil grâce à son beffroi en bois. Mais c’est à l’intérieur que l’on découvrir un véritable trésor et c’est Jeannine qui va nous faire la visite.

Ensuite, nous avons rendez-vous dans le célèbre village de Chaource. Connu pour son fromage évidemment, mais connu également au-delà de nos frontières, pour un trésor qui se trouve au cœur de cette église : la mise au tombeau !