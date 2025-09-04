Documentaire

Le château de Murol est un château médiéval situé dans la commune de Murol, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en France. Construit au 12ème siècle, il domine la ville de Murol et offre une vue panoramique sur les paysages environnants, notamment sur les montagnes du Massif Central et la vallée de la Couze Chambon.

Ce château fort est entouré d’un double système de fortifications et de douves, renforçant ainsi son rôle défensif. Au fil des siècles, il a subi plusieurs modifications et rénovations pour s’adapter aux évolutions architecturales et militaires de l’époque. Il a appartenu à différentes familles nobles avant d’être confisqué pendant la Révolution française.

Aujourd’hui, le château de Murol est un site touristique ouvert au public. Il propose des visites guidées permettant de découvrir son histoire et son architecture, ainsi que des animations et spectacles médiévaux pour faire revivre le passé. Le château accueille également des expositions temporaires et des événements culturels tout au long de l’année.

Le château de Murol est un témoignage important de l’histoire médiévale de l’Auvergne et constitue une visite incontournable pour les amateurs d’histoire, d’architecture et de paysages naturels exceptionnels.