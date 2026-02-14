Documentaire

Une promenade à la découverte de la région des volcans d’Auvergne. Une terre préservée où la beauté des panoramas le dispute à la générosité des habitants.

La balade débute par Puy-en-Velay, au patrimoine architectural dressé vers le ciel. Le mont Mézenc raconte bien des légendes tandis que la Chaise-Dieu dévoile une histoire hors du commun. Ce petit coin de France encore méconnu a su préserver ses traditions, son authenticité et et la typicité de ses villages comme Blesles ou Chilhac. Les amateurs de nature sauvage trouvent largement de quoi les combler dans les gorges de l’Allier tandis que les touristes gourmands et gastronomes peuvent se régaler d’un plat de lentilles du Puy.

Réalisé par Florent Quet

© MORGANE PRODUCTION