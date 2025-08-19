Infographie | 4 infos insolites sur Venise

Infographie

Venise, la célèbre « cité des Doges », attire chaque année des millions de visiteurs venus découvrir ses canaux romantiques, ses palais majestueux et son ambiance unique. Pourtant, derrière cette image de carte postale se cachent de nombreuses anecdotes surprenantes que peu de voyageurs connaissent.

Voici quatre faits insolites mais bien réels qui rendent cette ville encore plus fascinante.

Les gondoles sont toutes peintes en noir

Impossible de visiter Venise sans croiser une gondole glissant sur les eaux calmes de la lagune. Ce que beaucoup ignorent, c’est que ces embarcations sont toutes peintes en noir. Cette particularité remonte au XVIIᵉ siècle, quand une loi obligea les Vénitiens à uniformiser l’apparence des gondoles.

À l’époque, les familles nobles rivalisaient de faste en décorant leurs bateaux avec des couleurs vives et des ornements luxueux. Pour mettre fin à cette compétition ostentatoire, la République imposa une règle simple : seule la décoration intérieure pouvait varier, mais la coque devait rester noire.

C’est ainsi qu’est née l’élégance sobre des gondoles que nous connaissons aujourd’hui.

Venise repose sur des pieux de bois

La beauté fragile de Venise tient à un miracle d’ingénierie qui surprend encore les spécialistes : la ville est construite sur environ 25 millions de pieux en bois enfoncés dans la lagune.

Ces fondations, invisibles aux yeux des visiteurs, empêchent la cité de s’enfoncer complètement dans la vase. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le bois ne pourrit pas. En étant immergé en permanence, sans oxygène, il s’est progressivement minéralisé au fil des siècles, devenant presque aussi dur que la pierre.

Voilà pourquoi les palais vénitiens, malgré leur âge, tiennent toujours debout.

Seulement quatre ponts franchissent le Grand Canal

Venise compte plus de 400 ponts, mais un chiffre surprend : seuls quatre traversent le Grand Canal, la plus grande artère de la ville.

Ces quatre passages emblématiques sont le célèbre pont du Rialto, le pont de l’Accademia, le pont des Scalzi et le moderne pont de la Constitution, conçu par l’architecte Santiago Calatrava. Le reste des ponts relie les petites ruelles et les canaux secondaires.

Cela explique pourquoi, malgré leur nombre impressionnant, circuler à pied à Venise demande souvent de longs détours.

Les tours penchées de la lagune

Tout le monde connaît la tour de Pise, mais peu savent que Venise possède aussi ses propres tours penchées.

Le sol meuble de la lagune a fait basculer plusieurs campaniles au fil du temps. Le plus connu est celui de San Giorgio dei Greci, dont l’inclinaison est visible dès le premier coup d’œil. Mais ce n’est pas le seul : on estime qu’au moins une dizaine de clochers présentent une inclinaison plus ou moins marquée.

Cela donne à Venise un charme architectural supplémentaire, rappelant que cette ville vit en équilibre permanent entre terre et eau.