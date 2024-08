Documentaire

Tout près du continent Américain, l’île de St-Martin est située aux confins de l’arc de la Caraïbe. St-Martin est comme un trait d’union entre les petites et les grandes Antilles. L’île est à la fois Française et Hollandaise. St-Martin, véritable carrefour cosmopolite, est un cas unique dans la géopolitique mondiale. Elle est la seule à porter, à la fois, les drapeaux de deux grandes nations, la France et la Hollande, sur un petit territoire divisé par une frontière historique invisible. Ici, pas de douanes, pas de frontières entre les deux parties de l’île, on passe de l’une à l’autre sans même s’en apercevoir.