Ville prospère du sud est des Etats-Unis, Miami attire de nombreux Français pour le tourisme et comme lieu de...
Les locations de maisons sont en forte hausse. Mais attention cette demande importante est aussi le terrain de jeux...
La Corée du Sud est l’un des quatre Dragons qui, en Extrême-Orient, sont connus pour leur développement économique fulgurant....
En Suède, on peut faire de l’accrobranche sur les toits des immeubles
Sophie Jovillard nous emmène à la découverte d’un pays baigné d’une aura de mystère et d’aventure. Considérée comme l’un...
Inattendu dans la Province de Séville : des rizières ! Et pour cause, dans certaines villes espagnoles, le riz...
En Asie du Sud-Est, des communautés vivent en symbiose avec la mer. Nomades Moken de Thaïlande, pêcheurs Dawei de...
Résumé des points abordésIntroduction : comment choisir la destination parfaite pour sa lune de mielLes Maldives : le paradis...
Entre perspectives visuelles inédites et rencontres insolites, cinq villes célèbres nous invitent à prendre de la hauteur. Reconnaissables entre...
Quand il s’agit de planifier des vacances au ski dans les Alpes, choisir la bonne station et les bonnes...
Le Yucatán, État du Mexique, est connu pour ses plages du Golfe du Mexique et pour ses ruines mayas....
Le nord-est de l’Anatolie et les montagnes du Kaçkar forment une région proche de la Géorgie particulièrement peu connue...
Située au large des côtes tanzaniennes, l’île de Zanzibar. La ville principale et la capitale de Zanzibar porte le...
Rendez-vous dans un lieu magique où la Nature et l’Homme se sont alliés pour le meilleur ! Depuis plus...
Documentaire de 52 min sur l’incroyable voyage aventure d’un groupe joyeux et courageux surnommés les FOGGS entre Bangkok et...
Avec ses rues bordées de palmiers, ses terrasses, ses parcs, ses marchés authentiques à l’accent du Sud-Ouest, la capitale...
Découvrons Santarém, située à 80 kilomètres au Nord de Lisbonne. Cette cité a toujours été au cœur des grands...
Dans le Nord de la Scandinavie, au dessus du cercle polaire, Jon, éleveur de rennes nous amène dans l’univers...
Après avoir reconstitué à pied la piste Ho Chi Minh, François Picard et Cécile Clocheret traversent le Brésil à...
Thomas Yzèbe part à la découverte de Tanger, hors des sentiers balisés. La cinquième ville du Maroc a longtemps...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site