Documentaire

Paris est la ville la plus visitée du monde avec ses 60 millions de touristes par an. Mais entre le coût de l’hôtel, des repas et des entrées dans les multiples attractions dont regorge la capitale, un weekend à Paris peut s’avérer très coûteux. Pourtant, la ville des lumières offre de nombreuses possibilités pour s’amuser et profiter de Paris à moindre coût.

Un reportage de Sarah Oultaf.