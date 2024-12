Documentaire

Cap Horn, le point le plus au sud de l’Amérique du Sud est un passage crainte et respecté par les marins du monde entier. Ce film présente une amitié et un défi engagé par trois stars français Vincent Lagaf, Alexandre Debanne t Luc Alphand : Faire le tour du Cap Horn pour la première fois en jet skis.

C’est non seulement un défi sportif mais aussi une aventure humaine ; une expédition dans des conditions extrêmes et un exploit unique. L’équipe commence l’aventure à Ushuaia en Argentine et passe par le détroit Beagle, une ancienne vallée glaciale. Ils continuent jusqu’à Navarin et les îles Lennox, avant de traverser la baie de Nassau et continuer jusqu’à l’archipel Wollaston qui inclue l’île Horn.

Finalement ils arrivent à Puerto Williams au Chili. Le voyage s’anime par leurs rires contagieux et leur bonne humeur qui donnent l’impression aux spectateurs de partager l’aventure avec eux.