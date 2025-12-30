Documentaire

Promesse de liberté, de beaux emplacements et de communion avec la nature, la vie en van a connu un bond de popularité sans précédent ces dernières années. Un succès dû notamment au réseau social Instagram : #vanlife est en effet l’un des hashtags les plus populaires du moment. Mais avant les grands espaces et la liberté, il faut investir beaucoup en temps et en argent dans son véhicule.

Les personnes qui ne disposent pas du budget nécessaire à l’acquisition d’un van ou d’un camping-car, et celles qui veulent simplement tenter l’expérience de vacances itinérantes ont la possibilité de louer ces véhicules, auprès de professionnels comme de particuliers.