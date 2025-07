Documentaire

De la forêt vierge aux eaux salées de la mer de Chine, le fleuve Kapuas trace une épopée aussi puissante que poétique à travers Bornéo. Embarquez pour un voyage rare, au rythme de l’eau et des rencontres.

Le Kapuas est le plus long fleuve d’Indonésie, serpentant sur plus de 1000 km à travers l’une des plus grandes forêts tropicales de la planète. Ce documentaire nous fait vivre une odyssée fluviale, au fil des rapides, des villages sur pilotis, des pêcheurs et des éleveurs de poissons arwana.

On y découvre les secrets des nids d’hirondelles, plus précieux que l’or, les traditions du pencak silat, les marchés flottants et la vie sur les bateaux cargos. C’est aussi l’histoire d’un fleuve menacé par l’orpaillage, mais toujours habité par une ferveur tranquille.

Entre moussons, rituels, solidarité villageoise et beauté brute, ce voyage à Bornéo est une immersion totale dans un monde oublié, jusqu’à la dernière vague où le Kapuas rejoint la mer.