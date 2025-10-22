Les patrimoines sont au cœur des motivations et des attentes des touristes. Ils sont aussi un levier de développement des territoires. Comment les patrimoines peuvent-ils être le socle d’une offre de tourisme de proximité ? Comment l’offre de tourisme patrimonial s’intègre-t ’elle dans la stratégie globale d’aménagement du territoire ? Quelles actions sont à mener en faveur d’un tourisme respectueux des populations locales, de l’environnement et des patrimoines dans leur diversité ?