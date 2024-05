Documentaire



Suite à une sécheresse en Ethiopie, les terres du peuple Surma ont été envahies par leur ennemi ancestral : les Bumis. Face à cette agression, le roi des Surmas décide d’organiser un Donga, duel au bâton, pour préparer au mieux son armée. Plus de 800 guerriers vont ainsi se réunir et s’affronter dans de spectaculaires duels. Wole Kiwo est l’un de ces jeunes « Samouraïs Noirs », prêt à affronter ce terrible rituel pour témoigner de sa force et sa bravoure. Troquant son bâton contre une arme, il retournera dans les zones dangereuses où se sont infiltrés les Bumis. Un documentaire de Jean Queyrat.