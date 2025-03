Pour les amateurs de pêches, trouver des sites atypiques où pêcher des poissons impressionnants est un rêve ultime. Que vous soyez un pêcheur amateur ou chevronné, plusieurs endroits du monde vous promettent une expérience de pêche mémorable. Découvrez cinq destinations de référence qui pourraient vous garantir un voyage de pêche inoubliable.

Profitez d’un voyage de pêche dans les eaux généreuses de l’Alaska aux États-Unis

L’Alaska est un pays dont les lacs, rivières et eaux côtières regorgent d’une grande variété de poissons. On y trouve notamment des espèces comme la truite, le flétan, le saumon sauvage, le cabillaud, le colin d’Alaska et bien d’autres.

Cependant, notez qu’il est important de bien choisir son matériel pour un voyage de pêche en fonction des types de poissons visés. Vous pourrez ainsi pêcher différentes tailles de poissons, en particulier ceux gros comme un trophée qu’on trouve dans ce pays des États-Unis.

Un voyage de pêche en Alaska vous permet aussi d’admirer le paysage époustouflant de la région, parsemé d’animaux sauvages en pleine nature.

Visitez Narooma et l’île de Montague en Australie

En Australie, on retrouve plus de 5 000 espèces de poissons réparties sur la mer, les rivières, les lacs et l’océan de la région. Situées près de la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, Narooma et l’île de Montague conviennent parfaitement pour un voyage de pêche.

On y retrouve des variétés comme la morue, le barramundi, le saumon, le jewfish, la saratoga, le whiting, les breams, etc. L’idéal serait de réserver un guide d’excursion de pêche pour être sûr de pêcher un maximum des espèces de poissons de la contrée. Tout au long de votre périple de pêche, vous aurez également la chance de voir des baleines, des dauphins et des phoques.

Réservez un séjour aux Bahamas aux Caraïbes pour pêcher du bonefish

Si vous organisez un voyage de pêche aux Bahamas, de nombreux forfaits de pêche vous y attendent. Mais ce sont en particulier ceux qui visent le bonefish qui font partie des plus palpitants. En effet, la pêche de ce poisson discret et incroyablement rapide représente un défi unique pour les pêcheurs passionnés.

Pour les débutants, il est conseillé de solliciter des guides locaux experts en pêche au bonefish. Ils pourront ainsi leur permettre d’atteindre les meilleures zones pour une pêche fructueuse.

Optez pour la pêche sportive en Colombie-Britannique au Canada

Pour les pêcheurs amateurs qui visent la pêche sportive, la Colombie-Britannique fait partie des meilleures destinations qui pourraient vous satisfaire. Spécialisée en pêche à la mouche, cette province canadienne propose plusieurs choix d’options dans des eaux calmes et rapides.

Lors d’un voyage de pêche en Colombie — Britannique, vous avez la possibilité de pêcher dans les lacs et rivières généreuses de cette région :

des truites (de mer, arc-en-ciel, fardée, Dolly Varden) ;

des saumons (rose, rouge, quinnat, kéta et coho) ;

et des saumons atlantique.

Après avoir brillamment terminé votre partie de pêche, profitez des activités de plein air disponibles : sports d’eau vive, ski, camping, etc.

Découvrez les vigoureux poissons du fleuve de l’Ebre en Espagne

Situé à l’est de la péninsule ibérique et au nord de l’Espagne, l’Ebre est un long fleuve de 965 km qui coule vers la mer Méditerranée. Vous y trouverez dans le delta de la Catalogne des carpes et des poissons-chats à pêcher depuis les berges ou en embarcation.

Ces espèces souvent énormes et très combatives sont parfaites pour un voyage de pêche atypique, plus précisément dans la ville de Mequienza. Notez que la pêche de ces types de poissons nécessite un équipement adapté et des appâts spéciaux à louer sur place.