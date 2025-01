Documentaire

Aujourd’hui, j’ai 35 ans. 35 ans c’est l’âge bête de l’âge adulte. Le mariage, la maison, la voiture familiale, la piscine, le frigo inox, et bien sûr, les crédits qui vont avec. Depuis 10 ans où je suis rentré d’un premier tour du monde avec ma femme, je fais un sans-faute dans les clichés. Ah ! Et j’ai aussi deux enfants beaux, intelligents, charmants. A vrai dire, je ne les connais pas vraiment. En effet, pour rembourser tous les crédits, je me suis lancé dans les affaires et je travaille beaucoup. Il y a quelques temps, j’ai lu un livre sur une famille qui était partie faire le tour du monde en camping-car. Ils en revenaient soudés comme les doigts de la main. J’ai eu un flash. Pour être enfin un bon père de famille, je sais ce qu’il me faut : un camping-car !Le fait, avec Milène, de n’être jamais montés dans un camping car et de nous engueuler à chaque fois que l’on fait du camping, ne nous a pas refroidis. On a juste évité de se donner une durée trop précise : 6 mois, un an, 15 jours ?De Prudhoe Bay, au Nord de l’Alaska, à Ushuaya, au sud de l’Argentine, nous avons envie de traverser les Amériques. Tout à fait le genre de voyage que l’on imagine chez soi, en feuilletant un atlas au coin du feu…

Réalisation : François ALTHABEGOÏTY