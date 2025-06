Documentaire

Avec Africa Trek, Sonia et moi avons parcouru l’Afrique à pied, du Cap de Bonne Espérance au Mont des Béatitudes en Israël, en suivant la majestueuse vallée du Grand Rift. Après 14 000 km et la rencontre de 1200 familles, nous avons pu, à travers notre série documentaire et nos livres, offrir un regard plus positif sur le continent africain et ses habitants, loin des stéréotypes habituels.