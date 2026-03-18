Cette petite ville, bien connue pour sa centrale, l’est peut-être un peu moins pour les célèbres sculpteurs qui y ont vécus. Et parmi eux, on peut citer Camille Claudel. Un musée, qui porte son nom et qui vient d’ouvrir à Nogent sur Seine. Ce Musée propose la plus grande collection des œuvres de Camille Claudel. Jacques aura la chance de le découvrir en compagnie de Reine-Marie Paris, la petite nièce de Camille Claudel. Mais avant de parler sculptures, on découvre la ville en compagnie de Ludovic Chanzy .