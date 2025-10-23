Le journaliste et baroudeur Olivier Weber est parti traîner sa caméra dans les compartiments et wagons du Portugal. Parce que le train est un excellent point de départ pour la découverte d’un pays, cette série documentaire renouvelle le genre du voyage touristique ferroviaire en prenant le temps d’aller vers les autres. Il nous propose de découvrir ce qui se passe dans ce moyen de transport mythique, les personnes qui y vivent, mangent, dorment, bâtissent des projets… et ce qui se passe autour, les villages, les gares, les campagnes et les montagnes que notre journaliste averti traverse.