Documentaire

Paysages sublimes, gastronomie savoureuse et riche histoire font du Vietnam une destination incontournable. Dans ce pays fascinant, traditions et modernité se mêlent harmonieusement. Malgré une croissance fulgurante ces dernières décennies, le nord du pays reste le gardien des coutumes ancestrales. De Hoi An et sa vieille ville à Hanoï, sa capitale millénaire, en passant par les montagnes sculptées de rizières et la majestueuse baie de Lan Ha, l’un des joyaux naturels du « Pays du dragon », Jérôme Pitorin part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l’âme du Vietnam.