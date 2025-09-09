Le tourisme inclusif s’impose aujourd’hui comme un vecteur essentiel de développement territorial et un levier puissant d’attractivité pour les destinations touristiques. Face à l’évolution des attentes des voyageurs, de plus en plus sensibles aux questions d’accessibilité, de diversité et d’équité, les professionnels du secteur doivent repenser leurs offres pour garantir à tous un accès égal à l’expérience touristique. Cette transformation ne relève pas uniquement d’une démarche éthique ou solidaire ; elle représente également un atout concurrentiel majeur dans un marché en quête de sens.