Documentaire

Avec ses collines, ses forêts et ses manoirs cachés et raffinés, le Perche est une ancienne province historique.

Mortagne fut le lieu de villégiature préférée des comtes et comtesses du Perche. Cette ville fortifiée recèle de nombreux trésors, comme ce manoir où aurait séjourné le roi Henri IV. Plantée au milieu des champs, la basilique de Montligeon fut édifiée en un temps record par un petit curé de campagne et ses dévoués paroissiens. Nogent-le-Rotrou, ou le village de la Perrière, cultivent avec autant de soin leur héritage de pierre que leurs traditions artisanales comme celle d’une singulière broderie : le filet perlé. La magie percheronne se révèle autant dans son bâti historique que dans ses sous-bois. Il en est de même pour sa gastronomie avec un plat incontournable : le boudin.