Conférence

Les météorites ont très tôt été considérées par les Hommes comme des pierres exceptionnelles. Elles ont servi à fabriquer des objets de prestige comme des armes ou des bijoux et ont été révérées sous diverses formes dans de nombreux endroits du monde.

On a découvert un poignard en fer météoritique dans la tombe du pharaon Toutankhamon. En Amérique on les enterrait comme des êtres humains. En 1492, les habitants d’Ensisheim ont enchaîné une météorite fraîchement tombée dans l’église du village de peur qu’elle ne reparte d’où elle vienne… Matthieu Gounelle retrace l’histoire de la relation symbolique nouée entre les Hommes et les pierres tombées du ciel depuis l’Antiquité jusqu’aux artistes contemporains. Il évoque Gilgamesh, Héliogabale, l’Apocalypse selon Saint Jean mais aussi Albrecht Dürer et Maurizio Cattelan…