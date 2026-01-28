L’histoire judiciaire des deux derniers siècles révèle une perception singulière de la criminalité féminine, oscillant sans cesse entre l’invisibilisation...
Des dizaines de milliers de femmes, surtout, ont été accusées de sorcellerie et exécutées en Europe. Pourquoi ? Retour...
L’histoire des femmes face à l’appareil judiciaire sous l’Ancien Régime révèle une complexité souvent méconnue, oscillant entre une subordination...
Marieta Frias nous raconte l’histoire de la fregona, le balai à frange qui a changé le quotidien de millions...
Une terra nullius est une expression latine signifiant littéralement « terre de personne ». Dans le droit international, ce...
Connaissez-vous la mélodie de l’hymne national espagnol ? Marieta Frias nous raconte l’histoire mouvementée de cet hymne. autrice : Marieta Frias...
Depuis l’aube des civilisations, l’être humain a ressenti le besoin viscéral de protéger ses secrets. Que ce soit pour...
Tout au long de l’Histoire, les récits d’aventures ont poussé les peuples à entreprendre des voyages toujours plus audacieux.
L’objectif du XXXVIIe congrès de la Société Française de Littérature Générale et Comparée (SFLGC) est d’interroger les enjeux de...
De nombreux documentaires ont retracé l’histoire de la peine, mais peu se sont penchés sur la personne détenant la...
Franck Ferrand nous emmène à la découverte de Dracula, personnage éponyme du roman de Bram Stocker, largement « inspiré » de...
Château miroir en souterrain, passages secrets, églises souterraines ou autres grottes cachées. Notre pays regorge de lieux cachés. Dans...
Dans son roman primé par le prix Goncourt, Les racines du ciel, Romain Gary voit dans la consommation de...
La ville s’organise autour de la place ducale, conçue par le frère du créateur de la Place des Vosges...
Partager deux siècles de combats et de victoires féministes, telle est l’ambition de ce documentaire en deux parties. De...
Le tunnel sous la Manche, une prouesse d’ingénierie emblématique, est bien plus qu’une simple connexion physique entre le Royaume-Uni...
Aux confins du désert et de la mer, une terre chargée de promesses… Cœur du Moyen-Orient, la Vallée du...
C’est l’histoire d’une région française dont la renommée dépasse les frontières nationales. C’est l’histoire d’un peuple venu d’ailleurs, d’une...
Derrière chacun des grands phares se dressant le long du littoral français, notamment en Bretagne, se dessine une histoire...
Quand nous pensons à l’Asie, c’est spontanément à la Chine et au Japon, à leur gloire passé, à leur...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site