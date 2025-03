Podcast

Dans le débat public, les références aux années 1930 et à la crise de 1938 sont omniprésentes. On parle d’un nouvel « esprit de Munich », de démocraties en péril, de montée des extrêmes et d’un monde au bord du basculement. Avec le retour de Donald Trump sur la scène politique américaine et la montée des droites radicales en Europe, la question se pose : assistons-nous à une répétition des erreurs de l’Histoire ?

– Faut-il voir dans 2025 un miroir de 1938 ?

– Les erreurs du passé nous éclairent-elles sur notre époque ?

– L’Histoire nous aide-t-elle à anticiper l’avenir ou nous enferme-t-elle dans des schémas trompeurs ?