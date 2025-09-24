Les épices originaires d’Inde et d’Asie du sud-est ont fait l’objet de nombreuses convoitises depuis l’Antiquité jusqu’aux navigations portugaises et néerlandaises de l’océan Indien. Plusieurs disciplines parmi lesquelles l’histoire et l’archéobotanique permettent de rendre compte du commerce de ces épices en direction des mondes méditerranéen et européen. Elles permettent aussi de documenter les pratiques, croyances et images qui ont accompagné leur diffusion au gré de leurs voyages. Cette conférence revient sur les trajectoires par lesquelles les épices ont transité vers l’Europe à partir de l’Antiquité, les acteurs impliqués dans leur importation, leurs différents usages ainsi que les représentations symboliques associées à ces produits convoités.