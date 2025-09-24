Ressources Dans la même catégorie

Article Du sang pour les dieux Le film Apocalypto de Mel Gibson a relancé une vieille controverse autour des sacrifices humains pratiqués en Amérique centrale,...

Documentaire Tsahal, l’armée israélienne à l’épreuve Le 7 octobre 2023, le Hamas inflige à Israël sa plus grande défaite depuis 1948. Donnant la parole à...

Conférence L’aventure du transport maritime par le vent À l’heure où le monde cherche des alternatives durables aux énergies fossiles, le retour du vent comme force motrice...

Article 4 infos historiques sur la dentelle Depuis des siècles, la dentelle fascine par sa délicatesse et son raffinement. Vous l’avez peut-être admirée sur un vêtement...

Podcast La Russie et ses peuples, des origines à la révolution de 1917 « Tsar de toutes les Russies » est le titre que se donnent les souverains russes depuis Ivan le Terrible (XVIe siècle),...

Podcast Le Pacifique, l’histoire d’un monde convoité Exploré par les Européens au XVIe siècle, à l’heure des grandes expéditions maritimes et des découvertes ambitieuses, cet océan...

Podcast Le secret de Belle Greene Le secret de Belle Greene, c’est que bien qu’elle soit née de parents noirs, elle a passé toute sa...

Documentaire Chantilly : les plus belles écuries du monde Enviées dans le monde entier, les Grandes Écuries de Chantilly sont nées d’une légende, d’un rêve de prince. Louis...

Documentaire La Sicile, des Sicules aux Bourbons Des Sicules, peuple autochtone de l´ile, aux bourbons, plus de 2500 ans d´histoire. Découvrez la beauté de cet endroit...

Documentaire Les trésors cachés de Cordoue Partez pour une odyssée fascinante aux côtés de l’archéologue et explorateur Fabio Amador, à la découverte des secrets anciens...

Documentaire Russie, 1000 ans d’histoire russe : l’empire slave L’histoire de la Russie et de l’URSS est gravée dans l’or des innombrables palais et églises d’un territoire immense,...

Documentaire Histoire de l’esclavage Un panorama de l’histoire de l’esclavage aux États-Unis, de la déportation massive des Africains vers les plantations de coton,...

Documentaire Les batailles du Louvre – 1/2 – Le temps des révolutions À la fin du XIIe siècle, le roi Philippe-Auguste fait ériger, près des rives de la Seine, une forteresse...

Article Pourquoi les tirelires sont en forme de cochon ? Les tirelires en forme de cochon sont un objet courant dans de nombreuses cultures à travers le monde, et...

Podcast Pirates et corsaires, les écumeurs des mers Si les pirates sont généralement associés à la période moderne, l’activité est en réalité millénaire. Depuis le développement du...

Documentaire L’essor de ville de New York L’histoire de la ville de New York s’échelonne sur plusieurs siècles et commence, bien avant l’arrivée des premiers colons...

Documentaire Le diwan, une Histoire de l’Etat en Islam | Faire l’histoire Rien ne semble mieux symboliser la relation ambivalente entre l’État et l’islam que le diwan, à la fois recueil de...