S’arracher les poils pour plaire aux hommes ou les garder par acte de résistance ? Depuis l’Antiquité, le poil féminin est traqué au nom de la beauté. Du Moyen Âge aux féministes d’aujourd’hui, il devient un choix politique et un symbole de liberté. Les explications de l’historien médiéviste Emanuele Arioli.