Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le serment d’Augusta – Je prendrai soin de mes mots Dans le parcours médical, il y a souvent des mauvaises nouvelles à recevoir… et à annoncer. Comment, quand on...

Podcast La route de la soie, mythes et merveilles Alors que la Chine a lancé sa quot;nouvelle route de la soie quot;, qui effraie plusieurs pays européens, Fabrice...

Documentaire Les diamants : histoire, mythes et réalité Pierres de légende ou produits de luxe, les diamants fascinent depuis des millénaires. Ce documentaire retrace l’histoire et les...

Article 4 infos insolites sur Napoléon Napoléon Bonaparte est une figure incontournable de l’histoire mondiale, souvent entourée de mythes et de légendes. Si vous pensez...

Documentaire Le monde invisible sous les terres provençales On remonte le temps dans un village souterrain

Podcast La véritable histoire d’Ayrton Senna Ayrton Senna da Silva, icône intemporelle du sport automobile, demeure un pilote dont l’empreinte reste gravée dans l’histoire de...

Article Petite histoire de la Bavière Primitivement, la Bavière était occupée par des Celtes avant d’être conquise, en 15 avant J.-C., par les Romains. Ces...

Documentaire Les trésors cachés de Cordoue Partez pour une odyssée fascinante aux côtés de l’archéologue et explorateur Fabio Amador, à la découverte des secrets anciens...

Documentaire Partons en voyage L’Orient-Express – Le musée des carrosses à Compiègne – Alexandra David Neel. Depuis les réserves du Mobilier national à...

Documentaire Élections américaines : 100 ans d’histoire de la présidence américaine De Franklin D. Roosevelt à Barak Obama en passant par J.F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton et...

Documentaire Jacques Attali – La vie éternelle ? Avec « De vous à moi », nous partirons à la rencontre d’artistes, d’intellectuels ou de grands patrons. Lors...

Documentaire Filles de joie et de misère Du fantasme à la réalité historique, ce documentaire retrace un siècle et demi de vie dans les maisons closes. Entre...

Podcast Au cœur de l’Histoire: contes et légendes de Bretagne Une plongée revigorante dans le paysage légendaire de la Bretagne. De la forêt de Brocéliande à la cité engloutie...

Documentaire Les esclaves oubliés, l’histoire méconnue des traites négrières africaine et orientale L’histoire méconnue des traites négrières africaine et orientale, racontée par les meilleurs spécialistes de la question, notamment arabes et...

Documentaire Rêveurs d’Amérique Considérés comme le pays de tous les possibles, les États-Unis ont attiré au XIXe siècle quelque 30 millions d’Européens....

Podcast Pompéi : de la catastrophe naturelle au site touristique Pompéi, c’est quatre millions de visiteurs par an, soit l’un des sites culturels les plus visités d’Italie, les plus...

Documentaire L’ombre d’un doute – Fontainebleau la vraie demeure des rois De François Ier à Napoléon Bonaparte, Fontainebleau a été l’une des demeures préférées des souverains français. Grâce notamment à...

Documentaire Charleville-Mézières : récit des origines La ville s’organise autour de la place ducale, conçue par le frère du créateur de la Place des Vosges...