Ressources Dans la même catégorie

Podcast La Fayette en prison La Fayette : héros de la guerre d’indépendance américaine, figure majeure des débuts de la Révolution française… et pourtant...

Documentaire Olympe de Gouges : liberté, égalité, féminité Ce documentaire met en lumière une femme injustement effacée de l’Histoire et retrace le long chemin vers sa réhabilitation....

Podcast Les derniers jours de Versailles 1789 est la dernière année de Versailles comme lieu de pouvoir. Les rituels de la vie de cour, qui...

Podcast Le Régent – Les enquêtes du Louvre En 1792, en pleine Révolution française, des cambrioleurs s’introduisent dans le Garde meuble national, à Paris, et mettent la...

Podcast Versailles dans la Révolution Versailles joue un rôle central dans les débuts de la Révolution française. Le 5 mai 1789, les États généraux...

Podcast Pourquoi la lame de la guillotine était-elle inclinée ? La guillotine, symbole macabre de la Révolution française, a longtemps fasciné et horrifié. L’un des aspects les plus intrigants...

Conférence La Terreur dans le Rhône Au printemps 1793, la Convention met en place un régime militaro-judiciaire d’exception, qualifié rétrospectivement de « Terreur », pour faire face...

Podcast Mlle Lenormand, voyante de la Révolution et de l’Empire Franck Ferrand nous emmène sur les traces de Mademoiselle Lenormand, voyante devenue célèbre pendant la Révolution française. Avec ses...

Article 4 infos insolites sur la révolution française La Révolution française ne fut pas seulement une tempête politique ou une succession de batailles héroïques et sanglantes. Ce...

Conférence Utopie et Révolution : la figure de Gracchus Babeuf Conférence de Stéphanie Roza, professeur agrégée de Philosophie (académie de Versailles), ATER à l’université de Paris 1, donnée dans...

Article Marie-Antoinette : Versailles puis l’échafaud C’est une jeune fille pétulante, vive et joyeuse qui, le 14 mai 1769, épouse le dauphin de France, Louis-Auguste...

Documentaire L’ombre d’un doute – Robespierre, bourreau de la Vendée Entre 1793 et 1796, la Vendée fut le théâtre d’affrontements d’une rare violence entre des paysans insurgés et le...

Podcast Que sont devenues les têtes de Louis XVI et de Marie-Antoinette ? Après leur exécution pendant la Révolution française, les têtes de Louis XVI et Marie-Antoinette ont connu des sorts différents,...

Documentaire De Bonaparte à Napoléon L’histoire du règne de Napoléon Bonaparte, qui a dirigé la France de 1799 à 1815, d’abord comme premier consul,...

Article Origines, symbolisme et influence du drapeau français Le drapeau français, éloquemment surnommé le « Tricolore », est l’un des symboles les plus universellement reconnus de la France, voire...

Documentaire La campagne d’Egypte Le 19 mai 1798, Bonaparte est nommé général en chef de l’Armée d’Orient. Le Directoire l’éloigne, pensant s’en débarrasser....

Article Charlotte Corday et Jean-Paul Marat : la révolution en miroir Charlotte Corday et Jean-Paul Marat : deux noms intimement liés dans les annales de l’Histoire ; deux figures que...

Documentaire Laissez-vous guider : au coeur de la Révolution française Stéphane Bern et Lorànt Deutsch déambulent de la place de la Bastille, où tout a commencé, à la place...

Documentaire Napoléon Bonaparte : l’expédition d’Egypte ou le rêve d’orient… Au printemps 1798, Napoléon Bonaparte vogue vers les terres égyptiennes et sort victorieux de son affrontement avec les Mamelouks...