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La Fayette : héros de la guerre d’indépendance américaine, figure majeure des débuts de la Révolution française… et pourtant prisonnier des monarchies européennes.

En 1792, alors que la Révolution bascule dans la radicalité, le marquis de La Fayette, partisan d’une monarchie constitutionnelle, se retrouve isolé.

Tentant de fuir la France, il est arrêté puis livré aux Autrichiens.

Commence alors une longue captivité dans les forteresses d’Europe centrale.

Pourquoi les souverains étrangers le considèrent-ils comme un danger ?

Comment supporte-t-il ces années d’emprisonnement ?

Et quel rôle joue sa détention dans la légende du “héros des deux mondes” ?

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, redécouvrez un chapitre méconnu et poignant de la vie de La Fayette.