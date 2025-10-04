L’historien Jean-Paul Desprat présente leurs origines et leurs idées politiques. L’appellation « Girondins » est-elle historiquement pertinente ou faut-il la considérer davantage comme une construction postérieure ? Quels sont les ancrages sociaux et géographiques des principaux représentants de ce courant, et en quoi ces origines déterminent-elles leur approche de la Révolution ? Quels liens peut-on établir entre leur culture intellectuelle – souvent nourrie par le républicanisme des Lumières – et leur projet politique ? Quelle est leur vision de la représentation nationale, et comment se distingue-t-elle de celle d’autres courants révolutionnaires, en particulier des Montagnards ?