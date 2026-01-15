Au printemps 1793, la Convention met en place un régime militaro-judiciaire d’exception, qualifié rétrospectivement de « Terreur », pour faire face au soulèvement de la Vendée et à l’offensive combinée des armées coalisées. Au même moment, à Lyon, républicains partisans des Montagnards et partisans des Girondins s’affrontent dans une lutte sans merci pour le contrôle de la municipalité. Le soulèvement de Lyon en faveur des Girondins amène la Convention montagnarde à organiser le siège de la ville et à revoir l’organisation administrative du département de Rhône-et-Loire, appelé à être scindé en deux entités distinctes. Quand Lyon tombe le 9 octobre 1793, la répression est impitoyable. Au regard des découvertes récentes des historiens sur cette période, cette conférence reviendra sur la mécanique locale de la guerre civile à l’origine de cette tragédie qui, plus de 230 ans après, hante encore les mémoires.