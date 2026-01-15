Ressources Dans la même catégorie

Podcast Mlle Lenormand, voyante de la Révolution et de l’Empire Franck Ferrand nous emmène sur les traces de Mademoiselle Lenormand, voyante devenue célèbre pendant la Révolution française. Avec ses...

Podcast La Terreur, vérités et légendes La période de la Terreur en France, qui s’est étendue de septembre 1793 à juillet 1794, est souvent associée...

Podcast Que sont devenues les têtes de Louis XVI et de Marie-Antoinette ? Après leur exécution pendant la Révolution française, les têtes de Louis XVI et Marie-Antoinette ont connu des sorts différents,...

Article 4 infos insolites sur la révolution française La Révolution française ne fut pas seulement une tempête politique ou une succession de batailles héroïques et sanglantes. Ce...

Podcast La mort d’André Chénier Poète de génie et figure tragique de la Révolution française, André Chénier incarne le destin brisé d’un esprit éclairé...

Conférence Utopie et Révolution : la figure de Gracchus Babeuf Conférence de Stéphanie Roza, professeur agrégée de Philosophie (académie de Versailles), ATER à l’université de Paris 1, donnée dans...

Podcast Mort et postérité des Girondins Pris entre la spirale des échecs militaires et l’étau des rivalités politiques, les Girondins tombent sous la pression populaire...

Podcast Qui sont les Girondins ? L’historien Jean-Paul Desprat présente leurs origines et leurs idées politiques. L’appellation « Girondins » est-elle historiquement pertinente ou faut-il...

Documentaire La révolution, et après… La Conciergerie fait peau neuve – La Marseillaise – La Mort de Marat. Depuis les réserves du Mobilier national...

Article Louis XVII, le malheureux Louis XVII, né Louis-Charles de Normandie le 27 mars 1785, était le fils du roi Louis XVI et de...

Documentaire 20 juin 1789, le serment du Jeu de paume Patrick Boucheron revisite l’histoire. Que s’est-il passé le 20 juin 1789 à Versailles ? Chassés de leur lieu de...

Documentaire La campagne d’Egypte – Napoléon Bonaparte Le 19 mai 1798, Bonaparte est nommé général en chef de l’Armée d’Orient. Le Directoire l’éloigne, pensant s’en débarrasser....

Article La révolution française : métamorphose fondamentale d’une société La Révolution française, qui s’étend de 1789 à 1799, reste l’un des tournants les plus décisifs de l’histoire occidentale....

Documentaire Mystère Louis XVII : une énigme historique qui persiste Le mystère de la mort de Louis XVII, fils de Louis XVI et de Marie Antoinette. 8 juin 2004....

Documentaire La guillotine La guillotine est une machine de conception française, inspirée d’anciens modèles de machines à décollation, et qui fut utilisée...

Article Les guerres de Vendée Les guerres de Vendée désignent les nombreuses insurrections royalistes parties de Vendée en 1793, pendant la Révolution française, et...

Documentaire Napoléon: La campagne d’égypte (1798-1799) (3/10) Le 19 mai 1798, Bonaparte est nommé général en chef de l’Armée d’Orient et organise la conquête de l’Egypte....

Podcast La guerre de Vendée Au programme de cette émission, Franck Ferrand et ses invités racontent la guerre de Vendée…

Podcast L’histoire du massacre vendéen Le massacre vendéen, souvent qualifié de guerre civile, est l’un des épisodes les plus tragiques et controversés de la...