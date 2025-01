Documentaire

Le mystère de la mort de Louis XVII, fils de Louis XVI et de Marie Antoinette. 8 juin 2004. La foule se presse devant la basilique Saint-Denis où le coeur authentifié de Louis XVII, le deuxième fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, mort officiellement à la prison du Temple à l’âge de 10 ans, va être solennellement déposé dans la crypte des rois de France. Toute la jet-set monarchiste de France et d’Europe est réunie. Les organisateurs de la cérémonie sont formels : grâce à une analyse ADN, le mystère Louis XVII, un des plus grands de l’histoire de France avec celui du Masque de fer, est résolu. Mais certains protestent déjà : le coeur expertisé ne serait pas celui de l’enfant mort au Temple mais celui de son frère aîné, Louis-Joseph Xavier, mort au même âge, juste avant la révolution. Le mystère n’est donc peut-être pas résolu et la polémique continue.

Réalisation : Jean-Charles Deniau et Madeleine Sultan

Droits Réservés – MG