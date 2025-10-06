Ressources Dans la même catégorie

Podcast Qui sont les Girondins ? L’historien Jean-Paul Desprat présente leurs origines et leurs idées politiques. L’appellation « Girondins » est-elle historiquement pertinente ou faut-il...

Article La révolution française : métamorphose fondamentale d’une société La Révolution française, qui s’étend de 1789 à 1799, reste l’un des tournants les plus décisifs de l’histoire occidentale....

Documentaire La révolution française Fred se retrouve au printemps 1789 alors que la colère monte dans les campagnes en raison des mauvaises récoltes...

Podcast Manon Roland, l’égérie des Girondins Figure marquante de la Révolution française, Manon Roland demeure l’un des visages les plus emblématiques du courant girondin. Née...

Conférence L’avenir des guerres révolutionnaires au 21e siècle Gérard CHALIAND, spécialiste mondialement connu de la guérilla et de la stratégie, écrivain, homme d’action et enseignant dans les...

Podcast 1789, l’année où Versailles s’effondra Et si nous ne savions pas tout sur 1789 ? Dans Les Derniers Jours de Versailles, l’historien Alexandre Maral...

Podcast La femme Simon, geôlière de Louis XVII La femme Simon, souvent citée dans les récits de la Révolution française, est Marie-Jeanne Aladame, épouse d’Antoine Simon, le...

Article La révolution française : les causes et les conséquences La Révolution française, qui a éclaté en 1789, est l’un des événements historiques les plus marquants de l’histoire mondiale....

Documentaire La révolution française – La Terreur Paris, 21 janvier 1793. Des coups de canon annoncent que le Roi Louis XVI, a été guillotiné. Le souverain...

Documentaire Secrets d’histoire – Danton : aux armes citoyens ! Pas moins de vingt et une personnes interviewées pour évoquer la vie de Danton, un homme passionné qui déchaîna...

Documentaire Marie-Antoinette, de Versailles à l’échafaud Découvrez la vie et la chute de Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, célèbre et controversée reine de France. Jamais acceptée...

Podcast La guerre de Vendée Au programme de cette émission, Franck Ferrand et ses invités racontent la guerre de Vendée…

Podcast Que sont devenues les têtes de Louis XVI et de Marie-Antoinette ? Après leur exécution pendant la Révolution française, les têtes de Louis XVI et Marie-Antoinette ont connu des sorts différents,...

Documentaire Les « Dialogues des Carmélites » Les « Dialogues des Carmélites » est à la base un texte de Georges Bernanos qui est devenu un...

Documentaire La campagne d’Egypte de Napoléon Le 19 mai 1798, Bonaparte se lance dans une expédition d’envergure en embarquant avec lui 40 000 soldats, 10...

Documentaire L’histoire de la révolution française Stéphane Bern et Lorànt Deutsch déambulent de la place de la Bastille, où tout a commencé, à la place...

Podcast Mlle Lenormand, voyante de la Révolution et de l’Empire Franck Ferrand nous emmène sur les traces de Mademoiselle Lenormand, voyante devenue célèbre pendant la Révolution française. Avec ses...

Documentaire La campagne d’Egypte Le 19 mai 1798, Bonaparte est nommé général en chef de l’Armée d’Orient. Le Directoire l’éloigne, pensant s’en débarrasser....