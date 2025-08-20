Podcast

Et si nous ne savions pas tout sur 1789 ? Dans Les Derniers Jours de Versailles, l’historien Alexandre Maral nous plonge au cœur de cette année charnière, en suivant au jour le jour les témoignages de ceux qui vécurent la chute d’un monde.

À travers une unité de temps et de lieu – Versailles, ultime théâtre du pouvoir royal – l’auteur restitue avec précision le basculement de la monarchie. Car 1789, c’est la dernière année où Versailles règne. Les rituels de cour, en apparence immuables, sont balayés par une succession de révolutions sans précédent : politique le 17 juin, populaire le 14 juillet, sociétale le 4 août, idéologique le 26 août, sociale les 5 et 6 octobre.

En moins de quatre mois, un ordre millénaire s’effondre. Une plongée saisissante dans les coulisses d’un basculement historique.