Podcast Manon Roland, l’égérie des Girondins Figure marquante de la Révolution française, Manon Roland demeure l’un des visages les plus emblématiques du courant girondin. Née...

Conférence L’avenir des guerres révolutionnaires au 21e siècle Gérard CHALIAND, spécialiste mondialement connu de la guérilla et de la stratégie, écrivain, homme d’action et enseignant dans les...

Podcast 1789, l’année où Versailles s’effondra Et si nous ne savions pas tout sur 1789 ? Dans Les Derniers Jours de Versailles, l’historien Alexandre Maral...

Podcast La femme Simon, geôlière de Louis XVII La femme Simon, souvent citée dans les récits de la Révolution française, est Marie-Jeanne Aladame, épouse d’Antoine Simon, le...

Article La révolution française : les causes et les conséquences La Révolution française, qui a éclaté en 1789, est l’un des événements historiques les plus marquants de l’histoire mondiale....

Conférence Robespierre, une terroriste ? Robespierre… Ils l’ont tué sans procès, jeté dans une fosse commune et recouvert de chaux vive. Puis, pour justifier...

Article Charlotte Corday et Jean-Paul Marat : la révolution en miroir Charlotte Corday et Jean-Paul Marat : deux noms intimement liés dans les annales de l’Histoire ; deux figures que...

Article Les guerres de Vendée Les guerres de Vendée désignent les nombreuses insurrections royalistes parties de Vendée en 1793, pendant la Révolution française, et...

Documentaire La révolution française – Vers la République Une production exceptionnelle de History Channel, réalisée avec de grandioses reconstructions, des milliers d’acteurs et la contribution d’experts internationaux....

Documentaire De Bonaparte à Napoléon L’histoire du règne de Napoléon Bonaparte, qui a dirigé la France de 1799 à 1815, d’abord comme premier consul,...

Documentaire Napoléon Bonaparte : l’expédition d’Egypte ou le rêve d’orient… Au printemps 1798, Napoléon Bonaparte vogue vers les terres égyptiennes et sort victorieux de son affrontement avec les Mamelouks...

Documentaire Napoléon: La campagne d’égypte (1798-1799) (3/10) Le 19 mai 1798, Bonaparte est nommé général en chef de l’Armée d’Orient et organise la conquête de l’Egypte....

Podcast Les derniers jours de Versailles 1789 est la dernière année de Versailles comme lieu de pouvoir. Les rituels de la vie de cour, qui...

Article Louis XVII, le malheureux Louis XVII, né Louis-Charles de Normandie le 27 mars 1785, était le fils du roi Louis XVI et de...

Documentaire Marie-Caroline, soeur de Marie Antoinette (2/2) Marie-Charlotte Louise Josèphe Jeanne Antoinette d’Autriche, dite Marie-Caroline, née à Vienne le 13 août 1752 et morte dans la...

Podcast La guerre de Vendée Au programme de cette émission, Franck Ferrand et ses invités racontent la guerre de Vendée…

