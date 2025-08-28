Fred se retrouve au printemps 1789 alors que la colère monte dans les campagnes en raison des mauvaises récoltes et les citadins grognent à cause du chômage et de l’envolée des prix. Il nous fait revivre les événements qui ont ponctué la révolution francaise, jusqu’au régime de la terreur…
Réalisateur : Franck Chaudemanche
Cast : Frédéric Courant, Jamy Gourmaud
Série : Quelle Aventure