Podcast

Franck Ferrand nous emmène sur les traces de Mademoiselle Lenormand, voyante devenue célèbre pendant la Révolution française.

Avec ses invités, Christian-Louis Eclimont, écrivain, et Yaguel Didier, médium, il tente de comprendre ce personnage étonnant, qui aurait prophétisé pour les plus grands noms de son temps (Camille Desmoulins, Bonaparte, Joséphine de Beauharnais, Metternich, etc.), et de faire la part de l’histoire et de la légende.